Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışlı ve soğuk havalar bugünden itibaren Trakya'yı terk ediyor.

Tahmine göre yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Trakya'da hafta boyunca en yüksek sıcaklıklarının 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.