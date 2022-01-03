Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da sıcaklıklarının artması bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir şekilde artması tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışlı ve soğuk havalar bugünden itibaren Trakya'yı terk ediyor.
Tahmine göre yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Trakya'da hafta boyunca en yüksek sıcaklıklarının 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 3, 2022
(4 - 10 Ocak 2022)
Hava sıcaklıklarının, yurdun batısından başlayarak artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Mz7hC5VSbc
Etiketler: Edirne Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kırklareli Meteoroloji Tekirdağ
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