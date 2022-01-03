Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’daki sıcak hava balonu turlarına ilgi her geçen gün artıyor.

2020 yılında pandemi sebebiyle yüzde 80 düşüş yaşanan balon uçuşları, kısıtlamaların gevşetilmesiyle tekrar yükselişe geçti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2021 yılında 217 günde 20 bin 250 sıcak hava balonu havalandı ve yaklaşık 389 bin turist Kapadokya bölgesini havadan seyretti.

2019'da 33 bin balon havalanmıştı

Yaklaşık 33 bin balonun havalandığı 2019 yılında, 550 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı havadan seyretme fırsatı bulmuştu.

Kısıtlamaların yoğun yaşandığı 2020 yılında ise sadece 11 bin balon havalanmış ve 110 bin kişi balon turuna çıkmıştı.