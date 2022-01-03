Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.