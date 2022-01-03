Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da yolda kalanların yardımına jandarma koştu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oldu.
Bozkurt'ta kar nedeniyle araçları yolda kayan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri koştu.
Yolda kalan araçların zincirlerini takan ve şarampole kayan araçları yola çeken ekipler, trafik güvenliği açısından sürücüleri dikkati ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Kastamonu
Sıradaki Haber
14 yıl 7 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz