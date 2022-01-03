Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 yıl 7 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Diyarbakır'da 28 suç kaydı olan, 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bulunan akaryakıt istasyonundan 5 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Suçun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu, hırsızlığı D.Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
D.Ç.'nin kimlik sorgusunda "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçları başta olmak üzere 28 ayrı suç dosyası kapsamında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 5 yıldır arandığı tespit edildi.
Yakalanan D.Ç. cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Hırsızlık Polis
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