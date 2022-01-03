Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bulunan akaryakıt istasyonundan 5 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Suçun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu, hırsızlığı D.Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

D.Ç.'nin kimlik sorgusunda "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçları başta olmak üzere 28 ayrı suç dosyası kapsamında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 5 yıldır arandığı tespit edildi.

Yakalanan D.Ç. cezaevine gönderildi.