Aile Mahkemesi’ne müracaat eden Y.B, eşi O.B’den boşanmak istedi ve dava açtı.

Mahkemede; boşanma öncesi tarafların ayrı yaşamaya başladığı belirtilerek, erkeğin işi ve geliri olmayan karısının kredi kartlarını bu süreçte iptal ettirdiğine dikkat çekildi.

Davacı kadın eşinden maddi ve manevi tazminat talep etti.

Mahkeme, kadın yararına bin lira yoksulluk nafakası ile 20 bin liralık maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Kadının manevi tazminat talebini ise reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, kredi kartı iptal ettirmenin kişilik haklarına saldırı olduğuna hükmederek, kocayı suçlu buldu.

Aile Mahkemesi manevi tazminata gerek olmadığı yönündeki kararında direnince de bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, kredi kartlarını iptal ettirmenin kişilik haklarına saldırı olduğunu kabul etti ve kocayı oy birliği ile kusurlu buldu.