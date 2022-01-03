Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 'change' araç operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 6 araç ele geçirildi.
Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların satın alınarak, "pert" ve "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarının "change'' adı verilen yöntemle değiştirilmesi ile gümrük kaçağı gibi aranan araçların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 araç ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan araçların Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerinde 2'sinin Almanya'dan çalıntı olduğu, 4'ünün de "change" yapıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Kayseri
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