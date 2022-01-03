Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 15 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da COVID-19 tedbirleri kapsamında 15 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, 15 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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