Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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