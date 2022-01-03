Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolu karıştırdı, tramvay durağına girdi
İstanbul Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı.
İstanbul'da, yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi.
Tramvay yolunda bir süre ilerleyen sürücü, Topkapı'da alt geçitteki istasyona kadar ilerledi ve burada mahsur kaldı.
Durakta bekleyen yolcular, itfaiye ve polis ekiplerini aradı.
Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.
Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: Trafik Kazası
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