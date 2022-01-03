İstanbul'da, yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi.

Tramvay yolunda bir süre ilerleyen sürücü, Topkapı'da alt geçitteki istasyona kadar ilerledi ve burada mahsur kaldı.

Durakta bekleyen yolcular, itfaiye ve polis ekiplerini aradı.

Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.