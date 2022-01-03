Kent merkezinde bulunan ve 10 mahalleyi kapsayan imar planının Antalya 1. İdare Mahkemesince iptal edilmesiyle başlayan hukuki süreçte dün referandum oylaması yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan referandumda, yaklaşık 27 bin nüfusa sahip bölgede 24 sandık kuruldu.

Referandumda, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da desteklediği hali hazır planların ana esasları üzerinden planlama sürecine devam edilmesi oya sunuldu.

Yüzde 87 oranında "Evet" oyu çıktı

Sandıktan planlamanın uygulanmasına yönelik yüzde 87 oranında "Evet" oyu çıktı.

Bölge sakinlerine referandumda kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Uysal, Kırcami imar planını sonuçlandırmak için verdikleri mücadeleye dikkati çekti.

Mücadelenin 8 yıldır sürdüğünü belirten Uysal, "İmar planımızın ana esaslarında ısrar ederek mücadelemizi sürdürmemiz konusunda bize güç ve destek veren komşularımıza teşekkür ederiz. Bugün gerçekleşen referandumda yüzde 87 oranında evet oyu çıktı. Bu husus insanlarımızın oy birliği düzeyinde planlara sahip çıktığının kanıtıdır. Komşularımızla omuz omuza, kol kola mücadelemiz devam edecek. Yolumuz açık olsun" dedi.