Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bayılan kuryenin midesinden kokain çıktı
Venezuela'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G isimli kişi, rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde kokain tespit edildi.
Venezuela uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi.
Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., aniden bayıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.M.U.G., polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Midesinde kokain tespit edildi
C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edildi.
Ameliyata alınan C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Narkotik Uyuşturucu Venezuela
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