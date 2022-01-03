Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da taksiler denetlendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sivil polisler kontrol noktalarında taksicileri denetledi. Emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.
Emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.
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