Arkadaşlarıyla birlikte iş yerinde oturuyordu, o esnada tavanı delen yorgun mermi yanı başına düştü.

Ölümden kıl payı kurtuluş, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Murat Akkuş, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaat şantiyesindeydi. Arkadaşlarıyla ofisinde oturduğu esnada şiddetli bir sesle irkildiler.

"Bir insanın canı o kadar ucuz değil"

Akkuş'un yakınına düştükten sonra seken mermi çekirdeğini yerde gördüler. Olayın hemen ardından durumu güvenlik güçlerine bildiren Akkuş, "İzocamı ve tavanı delerek, yere çarptı. Bayağı da bir ses çıkardı. Bu yorgun mermi eğer bana isabet etseydi şu anda hayatta olmayabilirdim" dedi.

Ölümden dönen adamın bir çağrısı da vardı: "Bütün Suruç halkına yani gereksiz yere boş yere düğünlerde silah sıkmasınlar. Bir insanın canı o kadar ucuz değildir. Ben üç çocuk babasıyım."