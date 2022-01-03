Kışın sert geçtiği Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı ile Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hem vatandaşlara hem de işletmelere enerji aktarımı sorunsuz sağlanmaya çalışılıyor.

Erzurum'da elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcayan ekipler, araçla ulaşımın olmadığı kırsaldaki bazı noktalara atlarla ulaşıyor.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Türkiye'nin en zor coğrafyasında vatandaşa hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

"Kışın hakim olduğu bu zorlu coğrafya ve iklim koşullarında çalışabilmek için yaz aylarının çok kıymetli günlerini çok iyi değerlendiriyoruz" diyen Akbaş, yaptıkları yatırımlarla, yeni şebekeler ve hızlı bakımlarla kış aylarına sorunsuz girmeye çalıştıklarını belirtti.

"Vatandaşımızı elektriksiz bırakmamak için gayret ediyoruz"

Önemli bir görevi yürüttüklerini vurgulayan Akbaş, "Bugünlerde vatandaşımızı elektriksiz bırakmamak için gayret ediyoruz ancak buna rağmen oluşabilecek aksaklıkları önlemek için de arkadaşlarımızı eğitiyoruz. 7 il, 58 ilçe, 4 bin köy, mahalle ve mezrada görev yapan arkadaşlarımız, 24 saat esasına göre çalışıyor. Hepsini tebrik ediyorum. Zorlu arazi yapısında çalışmanın mutlaka zorlukları var" dedi.

"Vatandaşımız elektrik kesintisini unutacak"

Arıza ihbarı üzerine, ekiplerin hızlıca harekete geçtiğini vurgulayan Akbaş, "Geçmişte adres arama zorluğumuz vardı ama şimdi ekiplerimiz coğrafi bilgi sistemiyle kısa sürede arıza olan bölgeye ulaşıyor, bu da süreyi kısaltıyor" diye konuştu.

Hizmet kalitesinin önemini vurgulayan Akbaş, "Biz, hizmet kalitesi anlamında abonelerimiz için ciddi anlamda atak ve teknolojik yatırımlar yapmış kurumuz. Biz şebeke altyapısını güçlendirdikçe de vatandaşlarımız bu bölgede elektrik kesintisini inşallah unutacak"dedi.