Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava parçalı bulutlu olacak, yer yer sis, pus ve buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 16, Erzurum'da 9, Ardahan'da 8, Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Erzincan'a rüzgar uyarısı

Erzincan'da rüzgarın saatteki hızının 50 ila 70 kilometreye ulaşmasının beklenmesi sebebiyle vatandaşların tedbirli olması istendi.