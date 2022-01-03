Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı. Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de hizmete açıldı.
Çanakkale'de, sabaha karşı yoğunlaşan sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği, transit geçişlere açıldı.
Geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar hizmete açıldı.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Ege Denizi Hava Durumu
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