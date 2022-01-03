Gaziantep Şehitkamil'de, 1 Ocak'ta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ufuk Göçmen, ayağından yaralanmıştı.

Köpekten kendi imkanlarıyla kurtulan Göçmen, mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıklarını söylemişti.

İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, saldırının R.K.'nin evinde gerçekleştiği ve Göçmen'in şikayetçi olduğu belirtildi:

"R.K. isimli şüpheli dün yakalanmış, G.Ç. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine köpek, G.Ç. isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edilmiştir. Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır."