Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te pitbull saldırısı: 2 gözaltı
Gaziantep'te, Ufuk Göçmen’in pitbull saldırısında yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Şehitkamil'de, 1 Ocak'ta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ufuk Göçmen, ayağından yaralanmıştı.
Köpekten kendi imkanlarıyla kurtulan Göçmen, mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıklarını söylemişti.
İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Açıklamada, saldırının R.K.'nin evinde gerçekleştiği ve Göçmen'in şikayetçi olduğu belirtildi:
"R.K. isimli şüpheli dün yakalanmış, G.Ç. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine köpek, G.Ç. isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edilmiştir. Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır."
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