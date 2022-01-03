Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
At arabasıyla uyuşturucu sevkiyatı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle takibe alınan 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 kilo 772 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla iki kişiyi takibe aldı.
Ekipler, at arabasıyla seyir halinde olan Egemen B. ve oğlu Uğur Efe B.'yi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda durdurdu.
Aramalarda, at arabasının arka bölümüne gizlenmiş 1 kilo 772 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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