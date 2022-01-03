Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 8 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihlerinde il genelinde 6 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 62 bin 403 lira ceza verildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
Son Haberler
- 10:15
- 10:04
- 10:09
- 10:07
- 10:22
Sıradaki Haber
Sivas'ta 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz