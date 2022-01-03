Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihlerinde il genelinde 6 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 62 bin 403 lira ceza verildi.