Ardahan'ın Posof ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.