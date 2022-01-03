Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan'ın Posof ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Ardahan Eğitim Kar Yağışı
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