Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 katlı bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Ramazan A.'ya ait 3 katlı binanın en üst katında mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı
Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Patlamada yaralanan kişi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.
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