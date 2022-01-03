Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Serkan A. yönetimindeki otomobil, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Serkan A. ile beraberindeki Uygar G. ve Rahmi D. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
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