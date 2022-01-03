Serkan A. yönetimindeki otomobil, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Serkan A. ile beraberindeki Uygar G. ve Rahmi D. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.