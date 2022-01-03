Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 00:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de heyelan: Borçka-Artvin karayolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanağın ardından bazı bölgelerde heyelan oluştu. İbrikli köyünde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Borçka-Artvin karayolu ulaşıma kapandı.
Artvin’de dün gece başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Borçka ilçesinde heyelan meydana geldi.
Borçka- Artvin karayolunun 2. kilometresi, İbrikli köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
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