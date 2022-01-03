Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında eşyalarını kurtarmaya çalışan aile hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da evlerinde çıkan yangından eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile dumandan etkilendi.
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi'nde Cemil Dürgen'e ait tek katlı evde yangın çıktı.
Alevlerin evi sarması üzerine Cemil Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir ve Semir kendilerini bahçeye attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangından eşyalarını kurtarmak için eve giren Cemil Dürgen, eşi ve çocukları dumandan etkilendi.
Aileye ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı. Hastaneye sevk edilen baba Cemil Dürgen ile oğlu Kadir'in sağlık durumları iyi. Semire M. ve oğlu Semir M.’ye ayakta müdahale edildi.
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