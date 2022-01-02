Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gelen E.M.Ç., eşi ve çocuğu ile birlikte koronavirüs testi yaptırmak istedi. Güvenlik görevlisi ise E.M.Ç.'ye sıraya girmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen E.M.Ç., güvenlik görevlisine saldırdı.

Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan E.M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bugün gözaltına alınan E.M.Ç., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Saat 21.00 sıralarında nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.