Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi 2809. Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli polis memurları, kavgaya müdahale etti.

Olaya müdahale eden bir polis memuru bacağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen polis memurunun durumu iyi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, yaralanan meslektaşlarını vuran saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.