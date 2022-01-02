Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, ilk olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay’ın cenazesini memleketine uğurladı. Ardından tedavileri tamamlanan Türk Petrolleri Batman U23 güreş takımını gençlik merkezinde ziyaret etti.

"Sporcu kardeşlerimizden yaralılar var"

Sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Eroğlu, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Halil İbrahim Kay hocamızı rahmetle anıyoruz. Biraz önce onu yolcu ettik. Tabi üzüntülüyüz. Amasya yakınlarında bu sabah Batman Petrolleri Güreş Kulübümüzün geçirmiş olduğu bir kaza var. Sporcu kardeşlerimizden yaralılar var. Sadece hocamızı kaybettik. Tabi aslında bugün bu çocukların hepsi Çorum’da olacaktı. U23 Türkiye Şampiyonası için. Biz federasyon olarak, bakanlık olarak sporcu kardeşlerimizin yanındayız. Yapacağımız ne varsa kendilerinin yanlarındayız. Aileleriyle görüşmüşler, aileleri iyi haberlerini almış. Bir iki tane yaralımız var onların da en kısa sürede yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Halil İbrahim kardeşimiz bizim güreş elçimizdi, onun yerinin doldurulmayacağını ben biliyorum. Hem il temsilcimiz hem de antrenörümüzdü. Yeni dönemde de milli takım hocamızdı" dedi.

"Bizim nezdimizde hepsi Türkiye şampiyonu olmuştur"

Herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Eroğlu, "Birbirimize destek olacağız. Şimdi bu işte paylaştıkça acımız azalacak. Halil İbrahim hocamızın eşine, çocuklarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bu arabada bulunan bütün kardeşlerimiz şampiyondur. Onların buraya katılmaları bile bizim için önemliydi ama biz onları bu maçta yarıştırmak istemiyoruz, dinlensinler. Bizim federasyon olarak nezdimizde hepsi Türkiye şampiyonu olmuştur. Biz bütün kolaylıkları kendileri için sağlayacağız. Kamplarımıza alacağız, her türlü maddi manevi desteği kendilerine sağlayacağız" sözlerini kullandı.

Başkan Eroğlu, Çorum’da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nın da devam edeceğini belirtti.