Burhan Kılıçer idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35 kilometresinde, Recep Çidir yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Kılıçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Çevik, Taha Emin Bayraktar ve Mustafa Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kılıçer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.