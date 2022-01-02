Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Burhan Kılıçer idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35 kilometresinde, Recep Çidir yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Kılıçer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan diğer sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Çevik, Taha Emin Bayraktar ve Mustafa Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kılıçer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Şanlıurfa
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