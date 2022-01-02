Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 21:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Durdurulan araçtan 250 kilogram çalıntı zeytin çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan 250 kilogram çalıntı zeytin çıktı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Doğuca Mahallesi'nde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada çuvallara konulmuş 250 kilogram zeytin çıktı. Zeytinlerin S.C.’den çalındığı tespit edildi.
Araçta bulunan 48 yaşındaki S.A., 25 yaşındaki E.A. ve 55 yaşındaki G.A., gözaltına alındı.
Çalınan zeytinler S.C.'ye teslim edildi, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Manisa
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