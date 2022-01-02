Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.

Sevgili öğrenciler



03.01.2022 Pazartesi günü 1 Gün Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Can Erzincanımızda Tüm Eğitim Kurumlarında Eğitime Ara Veriyoruz



Engelli ve Hamile Olan Mesai

Arkadaşlarımıza da 1 Gün İdari İzin Veriyoruz‼️



Ders Çalışma ve Okuma Sözünüze

İstinaden pic.twitter.com/jnKfxFdpZI — Mehmet MAKAS (@makasmehmet34) January 2, 2022

Giresun

Giresun'un Çamoluk ve Alucra ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Van

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şunları söyledi:

"Sevgili Öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerinde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Öğretmenlerimiz,



Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. pic.twitter.com/Ud6Sp4VWRP — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) January 2, 2022

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde de okullar bugün tatil edildi.



