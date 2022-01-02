Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da çatı yangını: Maddi hasar meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Kartal'da 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak'taki 7 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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