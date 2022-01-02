Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okuldan kömür çalan 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çalan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmada Tuşba ilçesindeki bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çalan şüpheliler güvenlik kameralarından tespit edildi.
Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen kömür ise okul yetkililerine teslim edildi.
Sıradaki Haber
Seyir halindeki araçtan köpeğe ateş eden kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz