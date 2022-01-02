Gönüllü Mahallesi'nde kamyoneti ile seyreden sürücü, yolun karşısına geçen köğeğe tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği köpek, yolun ortasına yığıldı. Köpeğin vurulma anı ise kamyonetin arkasından gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeğin vurulma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.

Viranşehir Kaymakamlığının talimatıyla jandarma ekipleri harakete geçti. Yaralı köpeğin bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Köpeğe ateş eden kişi yakalandı

Viranşehir Kaymakamlığı, köpeğe ateş eden şüphelinin jandarma ekiplerince yakalandığını açıkladı.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"31.12.2021 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında ilçemiz Gömülü Mahallesi sınırları içerisinde bir sokak köpeğine ateşli silah ile ateş edildiği ve olayla ilgili video görüntülerin olduğu bilgisi vakit kaybedilmeksizin jandarma ekiplerimizce değerlendirilmiş, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla olaya müdahale edilmiştir. Olayın faili olduğu değerlendiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği ve konunun hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."