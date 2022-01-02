Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor. Trafik ekipleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor.
D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sağanağın da etkili olduğu güzergahta sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
Trafik ekipleri, ışıklı tabela ve sis lambalarıyla ikaz edilen sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Düzce Hava Durumu Sağanak Trafik
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