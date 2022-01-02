Biri kız olan dördüzler, annelerinin karnında enfeksiyon çıktığı için hamileliğin 28'nci haftasında dünyaya geldi.

Zeynep, Talha, Eymen ve Alparslan adı verilen dördüzler, yaklaşık 3 ay kuvözde kaldı. Yeni yılın ilk saatlerinde de sağlıklı bir şekilde anne babalarına teslim edildi.

"Yeri geliyor ağlıyoruz, yeri geliyor gülüyoruz"

Dördüzlerin annesi Meltem Öztaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir kere uyku yok kesinlikle. Maddi, manevi tabi ki de çok zorluklar var. Yani her şekilde birbirimize destek veriyoruz. Yeri geliyor ağlıyoruz, yeri geliyor gülüyoruz. Aşacağız bunları çok şükür."

Baba Uğur Öztaş ise dört çocuğa aynı anda sahip olmanın hem zor hem de güzel olduğunu söyledi.

Öztaş, dördüz haberini ilk aldıklarında biraz korktuğunu anlatarak, "Sadece nasıl yaparız diye endişelendim. İçimden, 'Allah'ım sen büyüksün her şey hallolur' dedim. Nitekim şimdi de iyiler. Sağlık açısından ufak tefek problemler oluyor ama çok güzel duygular yaşıyoruz" diye konuştu.

Öztaş çifti, yeni yıla dördüzleriyle girdikleri için mutlu. Dördüzlerin bakımına çiftin yakınları da yardımcı oluyor.

