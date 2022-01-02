Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 10 yaşındaki Ramazan Aslan, evinin yakınlarında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Yere düşen Aslan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Köpekleri uzaklaştıran kişiler, daha sonra olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Ankara Köpek Siber Güvenlik Sokak Hayvanları Terör Saldırısı
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