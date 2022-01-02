Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 10 yaşındaki Ramazan Aslan, evinin yakınlarında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yere düşen Aslan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Köpekleri uzaklaştıran kişiler, daha sonra olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastanede tedavi altına alındı.