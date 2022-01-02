Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Şanlıurfa'da Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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