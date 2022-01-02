Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meriç Nehri'nin debisi 5 kat arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'den etkili olan sağanak nedeniyle 1 ayda Meriç Nehri'nin debisi yaklaşık 5 kat, Tunca Nehri'nin debisi ise 4 kat arttı.
Edirne'de etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri'nde su seviyesinde önemli artış meydana geldi.
Yaz aylarında kuruma noktasına gelen nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.
Yaklaşık 5 kat arttı
Nehrin, 1 Aralık'ta yapılan ölçümde 88 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde yaklaşık 5 kat artarak 406 metreküp/saniyeye çıktı.
Su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde nehir yatağında oluşan kum adacıkları da gözden kayboldu.
Tunca Nehri debisi ise aralık başında 7 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte 28 metreküpe ulaştı.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Sağanak
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