Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 bin 240 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.