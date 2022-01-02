Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 3,2 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 bin 240 litre ev yapımı şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 bin 240 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Tekirdağ Polis
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