Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
İlyas Salman hakkında dava açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tiyatro sanatçısı İlyas Salman hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle, "Türk milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlyas Salman'ın, 25 Ocak 2021'de yaptığı paylaşım üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, Salman'ın paylaşımı ile Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Meclisi, hükümeti ve devletin yargı organlarını, alenen aşağıladığına yer verildi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın görülmesine Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde mart ayında başlanacak.
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