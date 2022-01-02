İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlyas Salman'ın, 25 Ocak 2021'de yaptığı paylaşım üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede, Salman'ın paylaşımı ile Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Meclisi, hükümeti ve devletin yargı organlarını, alenen aşağıladığına yer verildi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın görülmesine Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde mart ayında başlanacak.