Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Emrah Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Siverek-Hilvan kara yolunun 22. kilometresinde yoldan çıktı.
Taşlık arazide duran otobüsteki sürücü ile 6 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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