Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da motosiklete aynı anda binen 4 kişi, hem kendi canlarını hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, plakasız motosikletin üzerindeki 4 kişiden birinin sürücü koltuğunda, diğer 3'ünün ise arkasında ilerlediği görüldü.
Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden kişilerden 2'si ellerini havaya kaldırdı, en arkadaki kişi de kendisini geriye doğru sarkıttı.
Motosiklet sürücüsü, ayağa kalkarak bir süre aracı kullandı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.
Tehlikeli yolculuk ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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