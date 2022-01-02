Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'ya kar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aralıklı kar yağışı tahmin edilen Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 1 Erzurum'da 0, olmak üzere Kars'ta sıfırın altında 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Erzurum'da 5, Iğdır'da 8, Ağrı'da 9 Ardahan'da 12, Kars'ta 13 derece ölçüldü.
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