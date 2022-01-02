Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon Üniversitesi 25 akademisyen alacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 profesör ve 1 doçent olmak üzere üniversitede toplam 25 akademisyen görevlendirilecek.
Trabzon Üniversitesi Rektörlükğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 1 profesör, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ise 1 doçent görevlendirilecek.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine 8, Hukuk Fakültesine 5, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokuluna 2, Tonya Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerine ise birer doktor öğretim üyesi atanacak.
Tonya Meslek Yüksekokuluna 2, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine de birer öğretim görevlisi alınacak.
Başvurular, Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine 14 Ocak'a kadar yapılabilecek.
Etiketler: Akademisyen Öğretmen Ataması Trabzon
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