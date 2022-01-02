Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
A.K., parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamayınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla vatandaşın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.
Daha sonra parmağı tedavi edilen A.K. hastaneden ayrıldı.
Etiketler: Bursa
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