Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da metruk bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki 3 binaya daha sıçradı. Yangın kontrol altına alınıncaya kadar mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
Fatih’te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocamustafapaşa Mahallesi Tarakçı Hüsnü Sokak’ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üç binaya daha sirayet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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