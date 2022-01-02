Fatih’te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocamustafapaşa Mahallesi Tarakçı Hüsnü Sokak’ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üç binaya daha sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.