Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 06:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydınlatma direklerine çarpan otomobil yandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da aydınlatma direklerine çarpıp, yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Hipodrom Caddesi'nin İvedik Caddesi'ne bağlandığı kavşakta meydana geldi.
Demetevler yönüne giden Okan Erol yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce refüjdeki taşlara ardından aydınlatma direklerine çarpıp, yanmaya başladı.
Kazada sürücü Okan Erol, otomobilde sıkışırken yanındaki Berke Danijel Dilek, araçtan dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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