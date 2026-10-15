Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm kurumları sahada tedbirleri alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na katıldı.

Konuşmasına, Antalya ve İstanbul'da yaşanan yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileyerek başlayan Erdoğan, "Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içerisinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

Yağışların ülkenin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceğini belirten Erdoğan, "Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Düzce'deki trafik kazasında vefat ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabb'im ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yılının ülke, millet, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

10 yıllık süre zarfında Maarif Vakfı bünyesinde görev alan, sorumluluk üstlenen, Türkiye'nin eğitim vizyonunu dünyayla buluşturanlara da teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halihazırda, Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında, Türkiye'nin birikimini insanlığın hizmetine sunmak için kimi zaman risk alarak, kimi zaman ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalarak, kimi zaman sıla hasreti çekerek, gece gündüz çalışan her bir kardeşimi bugün bir kez daha şükranla bağırıma basıyorum. Yine burada, az önce hepsi birbirinden özel ezgilerle yüreklerimize hitap eden evlatlarımızın hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum. Az evvel tanıtım filmini hep beraber izledik. Vakfımızın hangi yollardan geçerek bugünlere geldiğini yeniden hatırladık. Allah'a hamdolsun, 10 sene önce büyük hedeflerle yola revan olan Türkiye Maarif Vakfımız, bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösteriyor.

Dünya genelindeki 611 kurumda, 75 bini aşkın öğrenciye, kaliteli ve nicelikli eğitim imkanı sunan vakfımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz 10 yılda elde edilen bu başarı, hepimiz için iftihar vesilesidir. Ancak bizim için mesele sadece rakamlarla sınırlı değildir. Bizim esas başarımız, bu rakamların arkasındaki insan hikayeleridir. Bizim için aslolan Maarif Vakfı okullarında öğrenim gören çocuklarımızın hayatına kattığımız değerlerdir. Aslolan bize emanet edilen yavruların, erdemli, nitelikli, vizyon ve misyon sahibi bireyler olarak kendi ülkelerinin geleceğine yaptıkları katkılardır. Bunun için biz uluslararası eğitimi, uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz."

"Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik"

Maarif Vakfı'nın Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Onları bilgiyle donatıyoruz, her yönüyle hayata hazırlıyor, aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle, güçlü ve samimi bağlar kurmalarını, sağlıyoruz." dedi.

Okulları, yurtları, üniversiteleri, araştırma ve eğitim merkezleriyle Türkiye'nin maarif tecrübesini farklı kıtalara ulaştırdığını belirten Erdoğan, "Bugün Maarif sıralarında eğitim alan gençlerimizin inşallah çok yakın bir zamanda kendi ülkelerine her alanda başarıyla hizmet edeceklerine, kendi memleketlerinin geleceğini şekillendireceklerine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yönüyle 10. Yıl Programı'nın, "Geleceği inşa eden 10 yıl" başlığıyla düzenlenmesini isabetli bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfımızın 10 yılda ulaştığı bu seviye iktidarlarımız süresince eğitim alanında imza attığımız tarihi devrimin de yansımasıdır. Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik." dedi.

Eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini sağladıklarını, kurumsal kapasiteyi artırdıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okullarımızın yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların meyvesini de hamdolsun toplamayı başardık. İşte en son PISA 2025 sonuçlarına göre fen bilimleri, matematik ve okuma alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Yükseköğretimde aynı şekilde Türk üniversitelerine yönelik ilgi her sene katlanarak arttı. Bundan 10 sene önce 48 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 380 bine yaklaştı. Sizlerin görev yaptığı ülkelerde Türkiye mezunu doktorlarla, siyasetçilerle, iş adamı, bürokrat, öğretmen, sanatçı, akademisyenlerle karşılaşmak artık sıradan hale geldi.

Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe konuşan, Türkiye'yi bilen, tanıyan, Türk kültürünü ilgiyle takip eden çok sayıda insana rastlıyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum, yıllarca kendi evlatlarını kılık-kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden, bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp, her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan, tarihi görüşümün en net sembolüdür. Kuşkusuz, çok daha gurur verici olan bu vizyonun Türkiye Maarif Vakfı'mız aracılığıyla dünyanın farklı köşelerine taşınmasıdır."