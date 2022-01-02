Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 00:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alaşehir'de tek katlı ahşap evde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı.
İlker Kulakoğlu'na ait ahşap evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi.
Yangını gören mahalle sakini Hasan Avcı, "Eve geliyordum, pencereden alevlerin çıktığını gördüm, hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye zamanında gelerek yangın çevreye sıçramadan söndürdü, evde kimse yokmuş" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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